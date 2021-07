Europei, la funzionaria Oms: “Contagio in diretta, è devastante” (Di lunedì 12 luglio 2021) I festeggiamenti dei tifosi italiani e inglesi in occasione della finale degli Europei a Wembley, vinta domenica 11 luglio dall’Italia ai rigori, potrebbero avere un effetto “devastante“. A sostenerlo, in un tweet pubblicato sul suo profilo personale, è Maria van Kerkhove, responsabile tecnico dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per la crisi Covid-19. “Dovrei divertirmi a guardare il Contagio avvenire davanti ai miei occhi?”, si è chiesta van Kerkhove nel tweet. “La pandemia Covid-19 non si prende una pausa stasera… La variante Delta approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 luglio 2021) I festeggiamenti dei tifosi italiani e inglesi in occasione della finale deglia Wembley, vinta domenica 11 luglio dall’Italia ai rigori, potrebbero avere un effetto ““. A sostenerlo, in un tweet pubblicato sul suo profilo personale, è Maria van Kerkhove, responsabile tecnico dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per la crisi Covid-19. “Dovrei divertirmi a guardare ilavvenire davanti ai miei occhi?”, si è chiesta van Kerkhove nel tweet. “La pandemia Covid-19 non si prende una pausa stasera… La variante Delta approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che ...

