Elisabetta Gregoraci accusata di essere l’amante di Pierpaolo Pretelli

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Momento magico per, con un'estate fitta di impegni. A breve potremo vederla in tutto il suo splendore. Ecco dove E' raggiante dalla gioia,, e ne ha tutte le ragioni. Dopo la ..., d'altronde, è in forma strepitosa, come si intuisce dai numerosi scatti postati sul suo profilo Instagram. All'interno della Casa si è fatta notare non solo per la sua notevole ...Elisabetta Gregoraci: quali progetti dopo Battiti Live? Lei: "Mi piacerebbe fare un programma emozionale" Manca solo un giorno al debutto di Battiti Live ...Elisabetta Gregoraci, finalmente è arrivato il momento tanto atteso: l’annuncio è appena arrivato, accadrà tra pochissimi giorni.