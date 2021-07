Cari inglesi | perché è più bello essere italiani

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 12 luglio 2021) Qualcuno direbbe “è solo una partita di calcio” ma la vittoria della nazionale italiana al campionato europeo è molto di più, è una metafora di un popolo e di un territorio, il bel Paese, che non rappresenta solo una nazione ma una civiltà, la più antica del mondo. Siamo l’Italia e siamo, orgogliosi di esserlo e gelosi custodi di uno stile di vita che tutti ci invidiano e che vorrebbero emulare ma che non si può comprendere se non si è. Impossibile immaginare i tifosinei giorni prima della finale cantare un inno come “it’s coming home”, inconcepibile anche solo immaginarlo per un italiano. Per noi la scaramanzia ...