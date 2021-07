Calcio | Udinese | De Paul ceduto all’Atletico Madrid

(Di lunedì 12 luglio 2021) Udine, 12 lug. (Adnkronos) – Ora è ufficiale, l’ha annunciato, in una nota, la cessione a titolo definitivo di Rodrigo De. “5 stagioni in bianconero. Capitano di tante battaglie, professionista esemplare, leader e trascinatore”, ha scritto il club bianconero sui social. “Ti auguriamo il meglio, perché lo meriti e siamo orgogliosi di aver contribuito al percorso di costante crescita professionale e umana e di averti accompagnato e supportato in questi magnifici 5 anni vissuti insieme. Buena suerte Rodri!”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... a giorni l'incontro per il rinnovo CALCIOMERCATO Napoli, sprint per Emerson PalmieriLa Lazio suda, Luis Alberto fa fiesta Atletico Madrid, ufficiale l'arrivo di De Paul dall'Intanto ...L'ha ufficializzato, in una nota, la cessione a titolo definitivo di Rodrigo De Paul all'Atletico Madrid. Il centrocampista argentino, 27 anni, nelle 5 stagioni trascorse in Friuli ha ...Adesso è ufficiale: Rodrigo De Paul è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. E' arrivato il tanto atteso annuncio del club spagnolo.e anche a causa del mio tempo nel calcio spagnolo, conosco molto bene l'Atlético, senza contare tutti gli amici e i compagni di squadra che ho che giocano in Spagna". L'ex calciatore dell'Udinese ha ...