Beni confiscati ai clan | via libera ai contributi dalla Commissione regionale anticamorra

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 luglio 2021) Laspeciale, riunitasi stamattina nell’aula del Consigliodella Campania, ha espresso parere favorevole all’unanimità al programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei2021 approvatogiunta. Per gli anni 2021-2022 sono destinati due milioni di euro alla valorizzazione dei. Per l’anno in corso si programma di adottare un avviso pubblico rivolto ai Comuni per il finanziamento di azioni ...