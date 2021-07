Bari ricorda Michele Fazio, ucciso per errore a 16 anni (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - “Sono passati 20 anni non di lotta, perché quella spetta alle forze dell'ordine e alla magistratura, ma di impegno. Impegno trascorso nelle piazze, nelle sedi delle associazioni, nelle scuole di tutta Italia, a parlare ai giovani della nostra storia, per far sì che mai più nessuno finisca tra le mani della mafia”. Sono le parole, raccolte dall'AGI, di Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele, ucciso per errore a 16 anni dalla criminalità organizzata il 12 luglio 2001. I loro nomi a Bari sono simbolo dell'antimafia, della legalità. Da 20 anni ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - “Sono passati 20non di lotta, perché quella spetta alle forze dell'ordine e alla magistratura, ma di impegno. Impegno trascorso nelle piazze, nelle sedi delle associazioni, nelle scuole di tutta Italia, a parlare ai giovani della nostra storia, per far sì che mai più nessuno finisca tra le mani della mafia”. Sono le parole, raccolte dall'AGI, di Pinuccio e Lella, genitori dipera 16dalla criminalità organizzata il 12 luglio 2001. I loro nomi asono simbolo dell'antimafia, della legalità. Da 20...

Advertising

sulsitodisimone : Bari ricorda Michele Fazio, ucciso per errore a 16 anni - colpadeltempo : questo video mi ricorda molto quando aprirono i cancelli per il battiti a bari nel 2019 dove mi prese un bel attacc… - RoxyRosaliaR : RT @SilviaAcocella: Il libro possibile, Erri De Luca parla di geografia, di migranti e ricorda Daniele Durante: 'La sua morte mi ha fatto m… - OHPENeet : RT @SilviaAcocella: Il libro possibile, Erri De Luca parla di geografia, di migranti e ricorda Daniele Durante: 'La sua morte mi ha fatto m… - TuttoBariCalcio : ?? L'ex #Lamanna: 'D'Errico? Gli ho detto di portare il #Bari in B. Dà tutto, ricorda #Defendi' #amalabari… -