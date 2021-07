Banche, a maggio prestiti in rialzo del 3,8% su base annua (Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A maggio i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti del 3,8 per cento sui dodici mesi (3,7 nel mese precedente). Lo rende noto la Banca d’Italia. I prestiti alle famiglie sono aumentati del 4,0 per cento sui dodici mesi (come nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie, sono aumentati del 4,6 per cento (4,5 nel mese precedente). I depositi del settore privato sono cresciuti dell’8,8 per cento sui dodici mesi (contro il 9,6 in aprile);la raccolta obbligazionaria è diminuita del 4,9 per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Aal settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti del 3,8 per cento sui dodici mesi (3,7 nel mese precedente). Lo rende noto la Banca d’Italia. Ialle famiglie sono aumentati del 4,0 per cento sui dodici mesi (come nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie, sono aumentati del 4,6 per cento (4,5 nel mese precedente). I depositi del settore privato sono cresciuti dell’8,8 per cento sui dodici mesi (contro il 9,6 in aprile);la raccolta obbligazionaria è diminuita del 4,9 per ...

Advertising

zazoomblog : Banche a maggio prestiti in rialzo del 38% su base annua - #Banche #maggio #prestiti #rialzo - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Banche, a maggio prestiti in rialzo del 3,8% su base annua - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – A maggio i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli… - DirettaSicilia : Banche, a maggio prestiti in rialzo del 3,8% su base annua, - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Banche, a maggio prestiti in rialzo del 3,8% su base annua -… -