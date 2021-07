Wimbledon | che battaglia! Smorfie ed esultanze | le facce di Matteo e Nole

Advertising

trash_italiano : Gli italiani che pur di supportare Berrettini stanno studiando ora su Wikipedia le regole del tennis. #Wimbledon - FranAltomare : Una lezione, su più livelli, data al machismo che ha impestato le dichiarazioni dei nostri sportivi nelle ultime se… - EnricoLetta : Buongiorno #11luglio. Quelle giornate in cui vorresti che ogni minuto durasse un’ora. #Italia #Londra #Wembley #Wimbledon - Nicholas_Dls : Alle 15 in diretta su Tv8 Matteo #Berrettini affronta Novak #Djokovic e potranno tifare Italia anche i non abbonat… - _claquartararo : RT @bagnotrash: Berrettini l'unico Matteo che ci fa fare bella figura nel mondo, è vero questo detto #BerrettiniDjokovic #Wimbledon https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon che

2 - 5: Berrettini tonico sul suo turno di battuta,tiene a zero con un ultimo scambio spettacolarescatena la standing ovation del centrale di. 1 - 5: un altro turno easy per Nole, ...Certoschedularla nel pomeriggio della Finale dicon Matteo Berrettini in campo e con Italia - Inghilterra in serata, senza dimenticarsi del Tour de France, non è stata una scelta ...Sui sacri prati londinesi di Wimbledon, il 25enne romano numero 9 del mondo, sfida il serbo Novak Djokovic, 34 anni, primo giocatore della classifica Atp, e campione in carica di un torneo che ha già ...Seduto sugli spalti di Wimbledon per il match tra Berrettini e Djokovic, Tom Cruise ha rivelato anche chi tiferà per la finale di Euro 2020.