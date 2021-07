Treni pieni con il green pass, l'indicazione del Cts al Governo (Di domenica 11 luglio 2021) I Treni ad alta velocità di Trenitalia al 100% della capienza (attualmente è al 50%) se i passeggeri sono tutti muniti di green pass. Il comitato tecnico-scientifico, riporta Repubblica, nella riunione di venerdì scorso ha discusso il tema aprendo alla possibilità di sbloccare la situazione con il green pass ma lasciando al Governo la decisione finale. Intanto Trenitalia starebbe progettando la disposizione di paratie separatorie tra i passeggeri, per ridurre ulteriormente il rischio di contagio, ma è in corso uno studio ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 luglio 2021) Iad alta velocità ditalia al 100% della capienza (attualmente è al 50%) se ieggeri sono tutti muniti di. Il comitato tecnico-scientifico, riporta Repubblica, nella riunione di venerdì scorso ha discusso il tema aprendo alla possibilità di sbloccare la situazione con ilma lasciando alla decisione finale. Intantotalia starebbe progettando la disposizione di paratie separatorie tra ieggeri, per ridurre ulteriormente il rischio di contagio, ma è in corso uno studio ...

Advertising

repubblica : Cts, treni pieni con il green pass. L'indicazione dei tecnici per tornare a viaggiare al 100% della capienza - repubblica : RT @eziomauro: Cts, treni pieni con il green pass. L'indicazione dei tecnici per tornare a viaggiare al 100% della capienza - eziomauro : Cts, treni pieni con il green pass. L'indicazione dei tecnici per tornare a viaggiare al 100% della capienza… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Cts, treni pieni con il green pass. L'indicazione dei tecnici per tornare a viaggiare al 100% della capienza - Marilenapas : RT @repubblica: ?? Trasporti, treni pieni con il green pass. L'indicazione dei tecnici per tornare a viaggiare al 100% della capienza https:… -