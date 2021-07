Tabellone Wta Budapest 2021: Putintseva guida il seeding, presenti Errani e Cocciaretto (Di domenica 11 luglio 2021) Il Tabellone e i risultati aggiornati del torneo Wta di Budapest 2021, in programma dal 12 al 18 luglio. La kazaka Yulia Putintseva guida il seeding, seguita dalle americane Danielle Collins e Bernarda Pera. Due azzurre ai nastri di partenza, vale a dire Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito tutti gli accoppiamenti, dal primo turno sino alla finale. PRIMO TURNO Putintseva (1) vs Gorgodze Konjuh vs Mrdeza Kozlova vs Haas Lepchenko vs Bogdan (5) Begu (4) vs Schmiedlova Bolsova vs Galfi Korpatsch vs Q Bara vs ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Ile i risultati aggiornati del torneo Wta di, in programma dal 12 al 18 luglio. La kazaka Yuliail, seguita dalle americane Danielle Collins e Bernarda Pera. Due azzurre ai nastri di partenza, vale a dire Saraed Elisabetta. Di seguito tutti gli accoppiamenti, dal primo turno sino alla finale. PRIMO TURNO(1) vs Gorgodze Konjuh vs Mrdeza Kozlova vs Haas Lepchenko vs Bogdan (5) Begu (4) vs Schmiedlova Bolsova vs Galfi Korpatsch vs Q Bara vs ...

