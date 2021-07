Advertising

zazoomblog : Sequestrati 20.000 farmaci per la disfunzione erettile e doping comprati da italiani. - #Sequestrati #20.000… - krudesky : RT @antondepierro: L'ispettrice di Polizia dell'articolo fu la teste chiave del processo che portò alla clamorosa condanna a risarcire 65.0… - antondepierro : RT @antondepierro: L'ispettrice di Polizia dell'articolo fu la teste chiave del processo che portò alla clamorosa condanna a risarcire 65.0… - AriellaAmie : RT @antondepierro: L'ispettrice di Polizia dell'articolo fu la teste chiave del processo che portò alla clamorosa condanna a risarcire 65.0… - giacomoallocca2 : RT @antondepierro: L'ispettrice di Polizia dell'articolo fu la teste chiave del processo che portò alla clamorosa condanna a risarcire 65.0… -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestrati 000

Il Fatto Quotidiano

... allo spaccio minuto, si potevano ricavare oltre 50.dosi, per un valore complessivo sul mercato superiore al mezzo milione di euro.Al trasgressore è stata contestata una sanzione amministrativa pari ad 2., per aver superato il quantitativo massimo giornaliero previsto di 25 esemplari ed il prodotto ittico sequestrato, poiché ...La guardia di finanza ha sequestrato oltre 26 kg di stupefacente, suddivisi in 262 panetti durante i controlli di routine in Maremma, sulla ...Nella mattinata del 10 luglio 2021, il personale della Delegazione di Spiaggia delle Isole Tremiti ha portato a conclusione un'importante operazione di polizia marittima contro la pesca di frodo a tut ...