Roma, affitta un appartamento per coltivare marijuana e un furgone per ‘scaricarla’ all’AMA: arrestato 26enne (Di domenica 11 luglio 2021) “Ho iniziato un’attività di coltivazione di sostanza stupefacente in un appartamento preso in affitto a febbraio e l’ ho terminata a maggio a causa delle lamentele degli altri condomini per il forte odore della sostanza coltivata”. Ha esordito così il giovane fermato per un controllo dagli agenti del commissariato Monte Mario diretto da Marco Messina e dagli agenti della sezione Volanti diretta da Massimo Improta a seguito di una segnalazione arrivata al NUE 112 di persone che stavano caricando droga su un furgone. Maxi piantagione di marijuana in casa: arrestato 26enne I poliziotti hanno così scoperto che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021) “Ho iniziato un’attività di coltivazione di sostanza stupefacente in unpreso in affitto a febbraio e l’ ho terminata a maggio a causa delle lamentele degli altri condomini per il forte odore della sostanza coltivata”. Ha esordito così il giovane fermato per un controllo dagli agenti del commissariato Monte Mario diretto da Marco Messina e dagli agenti della sezione Volanti diretta da Massimo Improta a seguito di una segnalazione arrivata al NUE 112 di persone che stavano caricando droga su un. Maxi piantagione diin casa:I poliziotti hanno così scoperto che ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, affitta un appartamento per coltivare marijuana e un furgone per ‘scaricarla’ all’AMA: arrestato 26enne - whatsgoingahn : Vecchi conoscete qualcuno che affitta una stanza a Roma? Per una studentessa di 22anni. Prezzo sotto i 10k mese se possibile. Grz - adessounpomeno : RT @jts4t3r: Amik* cerco un alloggio per 19-20-21 luglio nei pressi di Villa Borghese a Roma, è importante che sia quanto più vicino possib… - CeredaDiego : RT @jts4t3r: Amik* cerco un alloggio per 19-20-21 luglio nei pressi di Villa Borghese a Roma, è importante che sia quanto più vicino possib… - balc_anus : RT @jts4t3r: Amik* cerco un alloggio per 19-20-21 luglio nei pressi di Villa Borghese a Roma, è importante che sia quanto più vicino possib… -