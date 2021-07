Primo gol di Shaw in Nazionale. Il più veloce in una finale di un Europeo (Di domenica 11 luglio 2021) Il gol di Luke Shaw 114 secondi dopo il fischio d’inizio di Italia-Inghilterra è il gol più veloce di una finale di un Europeo. E’ il secondo più veloce nella storia delle finali dei Mondiali/Europei. Meglio di lui, nel 1974, solo l’olandese Neeskens che sbloccò dopo 87 secondi la sfida Olanda-Germania, partita che fu poi vinta per 2-1 in rimonta dai tedeschi. Per Luke Shaw si tratta del Primo gol in Nazionale dopo 16 presenze. Foto: Twitter Uefa Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021) Il gol di Luke114 secondi dopo il fischio d’inizio di Italia-Inghilterra è il gol piùdi unadi un. E’ il secondo piùnella storia delle finali dei Mondiali/Europei. Meglio di lui, nel 1974, solo l’olandese Neeskens che sbloccò dopo 87 secondi la sfida Olanda-Germania, partita che fu poi vinta per 2-1 in rimonta dai tedeschi. Per Lukesi tratta delgol indopo 16 presenze. Foto: Twitter Uefa Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

