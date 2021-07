Per Calenda i poveri fanno i poveri e i ricchi fanno i ricchi (Di domenica 11 luglio 2021) Probabilmente Calenda avrebbe voluto dare tutt’altro significato al suo tweet ma certamente non c’è riuscito. E il mondo dei social non lo ha perdonato. Il leader e fondatore di Azione questa mattina è tornato sul tema del reddito di cittadinanza. “Io credo che si possa chiedere, senza ledere la dignità di nessuno, a chi percepisce il RDC ed è in grado di farlo, di collaborare alla pulizia della città – scrive il candidato sindaco di Roma sul suo profilo-. Mezza giornata di lavoro, con integrazione salario. Ripristiniamo la figura dello spazzino di quartiere. Presidio di decoro”. Io credo che si possa chiedere, senza ledere la dignità di nessuno, a chi percepisce il RDC ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Probabilmenteavrebbe voluto dare tutt’altro significato al suo tweet ma certamente non c’è riuscito. E il mondo dei social non lo ha perdonato. Il leader e fondatore di Azione questa mattina è tornato sul tema del reddito di cittadinanza. “Io credo che si possa chiedere, senza ledere la dignità di nessuno, a chi percepisce il RDC ed è in grado di farlo, di collaborare alla pulizia della città – scrive il candidato sindaco di Roma sul suo profilo-. Mezza giornata di lavoro, con integrazione salario. Ripristiniamo la figura dello spazzino di quartiere. Presidio di decoro”. Io credo che si possa chiedere, senza ledere la dignità di nessuno, a chi percepisce il RDC ...

