NASCAR | Kurt Busch vince la sfida in famiglia con Kyle

(Di lunedì 12 luglio 2021) Prima affermazione del 2021 per Chip Ganassi Racing e per. Il #1 dellaCup Series si impone in quel di Atlanta dopo una lunghissima lotta con il fratello. Il risultato di oggi è oltremodo importante per il piota Chevrolet che diventa uno tra i 16 che sicuramente saranno neiPlayoffs., vincitore ieri per la 102^ volta nell’Xfinity Series, ha iniziato al meglio l’evento georgiano dominando la prima Stage. Il nativo di Las Vegas ha ceduto al fratelloil primato nella seconda frazione dopo una concitata sosta ai ...

Harvick trionfò nel lontano 2001, mentre segnaliamo la gioia di Kyle Busch (Gibbs #18) nel 2008 e la doppietta di Busch (Ganassi #1) nel 2009 e nel 2010.: a Bowman e Busch le gare di Pocono La strada del successo Partito trentaseiesimo per via ... passando entrambi i fratelli Busch, rispettivamente terzo (Kyle) e quarto () . Bella prova per l'...Dopo le emozioni di Road America la NASCAR Cup Series torna su ovale questo fine settimana per una seconda competizione all'Atlanta Motor Speedway. Il 2021 segna un ritorno al passato per la categoria ...