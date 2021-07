Moldavia | voto in bilico tra passato e futuro

Advertising

Fondamentale sarà ildei moldavi all'estero. Un seggio è stato allestito a Reggio, al centro ... Questa tornata elettorale inrappresenterebbe un crocevia per il futuro del Paese, diviso ...Sono attese centinaia di cittadine e cittadini moldavi i quali potranno esprimere il proprio... Laè una piccola nazione situata tra Ucraina e Romania che conta circa 3,5 milioni di ...Saranno aperte fino alle 9 di stasera le urne in Moldova, la piccola repubblica ex-sovietica stretta tra Romania e Ucraina. Gli elettori sono stati chiamati anzitempo a rinnovare i 101 seggi del parla ...Elezioni anticipate oggi in Moldova: a scontrarsi le forze europeiste della presidente Maia Sandu e il blocco filorusso dei Comunisti e Socialisti. Il risultato avrà conseguenze importanti sull'orient ...