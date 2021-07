“Lozano è cosciente in ospedale, rimarrà lì la notte in osservazione”. Non parla di operazione (Di domenica 11 luglio 2021) Arrivano le prime notizie sulle condizioni di Lozano dopo il terribile incidente di stanotte contro il Trinidad Tobago. È andato brutalmente a sbattere con la testa contro il piede del portiere in uscita. Un giornalista messicano su Twitter dirama un primo bollettino sulle sue condizioni. Non parla di operazione. REPORTE DEL CHUCKY Chucky Lozano se encuentra estable en el hospital, está consciente y se le harán estudios — Enrique Mtz Villar (@enrique mtzv) July 11, 2021 Chucky Lozano permanecerá en el hospital al menos esta noche en observación médica — Enrique Mtz Villar (@enrique ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021) Arrivano le prime notizie sulle condizioni didopo il terribile incidente di stacontro il Trinidad Tobago. È andato brutalmente a sbattere con la testa contro il piede del portiere in uscita. Un giornalista messicano su Twitter dirama un primo bollettino sulle sue condizioni. Nondi. REPORTE DEL CHUCKY Chuckyse encuentra estable en el hospital, está consciente y se le harán estudios — Enrique Mtz Villar (@enrique mtzv) July 11, 2021 Chuckypermanecerá en el hospital al menos esta noche en observación médica — Enrique Mtz Villar (@enrique ...

