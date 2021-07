Italia campione d' Europa

(Di domenica 11 luglio 2021)d’dopo una partita infinita decisa, ancora una volta, a calci di rigore. I tempi regolamentari più i supplementari sono terminati uno a un. Gol lampo dell’Inghilterra di Shaw per una disattenzione difesniva dell’e poi pareggio di Bonucci nel secondo tempo. Poi lungo dominioe due occasioni per segnare, con Berardi e Bernardeschi.

23.56d'Europa dopo i rigorid'Europa. A Wembley inglesi ko ai rigori 4 - 3 (1 - 1 dopo 120'). Pronti via e l'Inghilterra è subito in vantaggio. Da un corner per l'(2')...Gli Azzurri vincono il loro secondo Europeo dopo la vittoria nel 1968. La partita si era aperta con la doccia fredda in avvio con il gol di Shaw al 2'. La risposta degli uomini di Mancini nella ...ma anche qui c'è Donnarumma. Il sogno diventa realtà, l'Italia è Campione d'Europa, Campione d'Europa, se non si è capito, per la seconda volta.Si dice che il diavolo è nei dettagli, e se si guardano le reazioni dei partiti alla controriforma sulla Giustizia due particolari dicono tutto. Il primo è che destre, Renzi, Pd e giornaloni al serviz ...