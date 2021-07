Inghilterra - Italia, tensioni a Londra. Fischiato l'inno di Mameli (Di domenica 11 luglio 2021) Fischi a Wembley per l'inno di Mameli prima di Italia - Inghilterra: sonore bordate di fischi dagli spalti, occupati in larghissima maggioranza da tifosi inglesi. Ma anche tensioni all'entrata di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Fischi a Wembley per l'diprima di: sonore bordate di fischi dagli spalti, occupati in larghissima maggioranza da tifosi inglesi. Ma ancheall'entrata di ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - Andrrr8 : RT @Lukas__2021: @Signorasinasce bah.....fischi all'inno...inginocchiamento per cazzate....credo che sara' Inghilterra 4 Italia 0.... Dovev… - 4Tchat : RT @iceblud: EDDAI MANCINI SVEGLIALI #EURO2020 #Italia #Inghilterra #Wembley #Londra #FINALE #Azzurri #VivoAzzurro #ITA #Nazionale #I… -