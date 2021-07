Furti nelle cantine di un condominio: due ladri arrestati in flagranza (Di domenica 11 luglio 2021) Pavia, 11 luglio 2021 - ladri arrestati in flagranza per il raid nelle cantine. La pattuglia della Volante, nella notte tra venerdì e sabato, stava transitando in via Bricchetti, nella zona dietro la ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 11 luglio 2021) Pavia, 11 luglio 2021 -inper il raid. La pattuglia della Volante, nella notte tra venerdì e sabato, stava transitando in via Bricchetti, nella zona dietro la ...

Advertising

Marilenapas : RT @Luca_Arioli: Anche oggi i giornali confermano che la situazione a Roma è fuori controllo: ??immondizia in strada; Aumento di furti nelle… - Ernesto76896081 : RT @Luca_Arioli: Anche oggi i giornali confermano che la situazione a Roma è fuori controllo: ??immondizia in strada; Aumento di furti nelle… - alessandra6517 : RT @Luca_Arioli: Anche oggi i giornali confermano che la situazione a Roma è fuori controllo: ??immondizia in strada; Aumento di furti nelle… - francetomm : RT @Luca_Arioli: Anche oggi i giornali confermano che la situazione a Roma è fuori controllo: ??immondizia in strada; Aumento di furti nelle… - Mania48Mania53 : RT @Luca_Arioli: Anche oggi i giornali confermano che la situazione a Roma è fuori controllo: ??immondizia in strada; Aumento di furti nelle… -