Fifa 22: Standard Edition ed Ultimate Edition disponibili per il pre-order! (Di domenica 11 luglio 2021) Fifa 22 sarà disponibile ufficialmente a partire dal 2 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia . Questa volta saranno solo 2 le edizioni disponibili, che differiscono solo per i contenuti aggiuntivi, in particolar modo per i bonus in regalo per la modalità Ultimate Team. Scopri come prenotare Fifa 22 L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di domenica 11 luglio 2021)22 sarà disponibile ufficialmente a partire dal 2 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Google Stadia . Questa volta saranno solo 2 le edizioni, che differiscono solo per i contenuti aggiuntivi, in particolar modo per i bonus in regalo per la modalitàTeam. Scopri come prenotare22 L'articolo proviene da FUT Universe.

Advertising

FUTUniversecom : Fifa 22: Standard Edition ed Ultimate Edition disponibili per il pre-order! - CoachAR1 : RT @FutArcade: Ultimate FIFA 22 edition VS Standard Edition. #news #fifa #fifa22 #fut22 - mmunoz100_ : RT @FutArcade: Ultimate FIFA 22 edition VS Standard Edition. #news #fifa #fifa22 #fut22 - parisjohn : RT @FutArcade: Ultimate FIFA 22 edition VS Standard Edition. #news #fifa #fifa22 #fut22 - maxifra11_ : RT @FutArcade: Ultimate FIFA 22 edition VS Standard Edition. #news #fifa #fifa22 #fut22 -