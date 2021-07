**Europei: Italia-Inghilterra, giocatori in ginocchio contro razzismo** (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. (Adnkronos) - I giocatori di Italia e Inghilterra, protagonisti della finalissima degli Europei a Wembley, si sono inginocchiati in appoggio alla campagna contro il razzismo Black Lives Matter prima del fischio d'inizio del match. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. (Adnkronos) - Idi, protagonisti della finalissima degli Europei a Wembley, si sono inginocchiati in appoggio alla campagnail razzismo Black Lives Matter prima del fischio d'inizio del match.

