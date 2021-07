Ecco cosa accade su internet ogni 60 secondi (Di domenica 11 luglio 2021) Tra videochiamate e messaggi di posta elettronica, tweet e TikTok, ogni secondo vengono effettuate su internet milioni di operazioni di vario tipo: da quelle importanti legate al lavoro alle attività più leggere a cui ci dedichiamo durante i momenti svago. A riguardo, l’emergenza sanitaria che ha coinvolto l’intero pianeta avrebbe spostato l’intera società davanti agli schermi registrando un impatto non indifferente sull’utilizzo delle risorse web, infatti, tra dipendenti occupati in smart working e coloro che hanno occupato il tempo libero guardando film in streaming o chiacchierando con gli amici via chat, secondo un report di Statista, durante il mese di aprile dello scorso anno il 59% della popolazione mondiale accedeva a internet di cui 4,57 miliardi di utenti attivi e, tra questi, 9 su 10 connessi da un dispositivo mobile. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 luglio 2021) Tra videochiamate e messaggi di posta elettronica, tweet e TikTok, ogni secondo vengono effettuate su internet milioni di operazioni di vario tipo: da quelle importanti legate al lavoro alle attività più leggere a cui ci dedichiamo durante i momenti svago. A riguardo, l’emergenza sanitaria che ha coinvolto l’intero pianeta avrebbe spostato l’intera società davanti agli schermi registrando un impatto non indifferente sull’utilizzo delle risorse web, infatti, tra dipendenti occupati in smart working e coloro che hanno occupato il tempo libero guardando film in streaming o chiacchierando con gli amici via chat, secondo un report di Statista, durante il mese di aprile dello scorso anno il 59% della popolazione mondiale accedeva a internet di cui 4,57 miliardi di utenti attivi e, tra questi, 9 su 10 connessi da un dispositivo mobile.

Advertising

Open_gol : È stato raggiunto oggi lo storico accordo dei ministri delle Finanze del #G20 che ha dato il via libera alla tassa… - NicolaPorro : Pure i festeggiamenti per la vittoria della #Nazionale sono presi di mira dai moralizzatori che tifano lockdown. Ec… - lucianonobili : La crisi che dilania il #M5S è così profonda che hanno chiesto di rinviare il voto sul cda Rai perché non riescono… - luciapanizio : RT @mariamacina: #Renzi è un fiume in piena...senza #vincoli di simpatia,sta dando il meglio di se'..e ci sta riuscendo alla grande perché… - mauroquesito63 : RT @mariamacina: #Renzi è un fiume in piena...senza #vincoli di simpatia,sta dando il meglio di se'..e ci sta riuscendo alla grande perché… -