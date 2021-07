Djokovic | batte un grande Berrettini e conquista Wimbledon

(Di domenica 11 luglio 2021) La costante di Matteonella Finale Diè stato il rincorrere. Nel primo set ha recuperato e ha portato a casa il set. poivince gli altri tre set e si prende la finale di. Comunque siamo orgogliosi, perche Matteo ha giocato non solo untorneo ma unmatch contro il numero uno al mondo. Come è andata la partita?mette i piedi dentro il campo e inizia a fare la partita, martellando da fondo prova a mettere in difficoltà, ottiene una palla break nel quarto ...

Il game si decide ai vantaggi -si rimette in modalità muro. Berrettini le prova tutte ma il numero uno del mondo arriva ovunque. 0 - 40 e tre set point - Berrettini recupera un break ! ...5 - 6:reagisce con prepotenza., accelera, verticalizza e tiene il servizio. 5 - 5: aggancio di Berrettini con un game senza problemi, il servizio funziona e Matteo lo vince a 15. 4 - ...Il tennista romano è stato battuto in finale a Wimbledon da Novak Djokovic in quattro set, 6-7, 6-4, 6-4, 6-3, in tre ore e ventiquattro minuti. Per Djokovic è il sesto titolo. (Gas/ Dire) 18:35 11-07 ...Novak Djokovic batte Matteo Berrettini in quattro set e vince l'edizione 2021 di Wimbledon, il suo Slam numero 20: agganciati Federer e Nadal ...