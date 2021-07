Cybersecurity, da ToothPic 8 regole d’oro per un’estate sicura (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – L’autenticazione a due fattori, il check della domotica prima di lasciare casa per le vacanze. Ma non solo. Anche evitare di utilizzare servizi di home banking quando si è connessi ad hotspot pubblici. Ad accendere l’attenzione sulla sicurezza online quando si é in vacanza é ToothPic, la startup specializzata in Cybersecurity che ha pubblicato le 8 regole d’oro per proteggersi dagli attacchi hacker e dai furti di identità online anche sotto l’ombrellone. Mission della startup infatti è “aiutare le organizzazioni a proteggere i loro servizi digitali”, per questo ha inventato, progettato, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – L’autenticazione a due fattori, il check della domotica prima di lasciare casa per le vacanze. Ma non solo. Anche evitare di utilizzare servizi di home banking quando si è connessi ad hotspot pubblici. Ad accendere l’attenzione sulla sicurezza online quando si é in vacanza é, la startup specializzata inche ha pubblicato le 8per proteggersi dagli attacchi hacker e dai furti di identità online anche sotto l’ombrellone. Mission della startup infatti è “aiutare le organizzazioni a proteggere i loro servizi digitali”, per questo ha inventato, progettato, ...

Ultime Notizie dalla rete : Cybersecurity ToothPic Il WMF2021 presenta le Finaliste della Startup Competition più grande d'Italia e il World Startup Fest ... DeepMammo , Hexagro , MyLeg , Recornea , Toothpic , VoiceMed , provenienti da Lussemburgo, Svizzera e Italia. Le startup introdurranno temi quali la cybersecurity l'assistenza medica e l'agrifood. ...

World Password Day, vademecum della startup ToothPic A ribadirlo, in occasione del World Password Day del 7 maggio, è ToothPic, la startup innovativa del settore della cybersecurity. Fondata da Diego Valsesia, Giulio Coluccia, Tiziano Bianchi, Enrico ...

