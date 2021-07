Covid, ora la variante Delta corre: balzo al 48% nella Bergamasca (Di domenica 11 luglio 2021) La cosiddetta variante indiana del virus Sars-Cov2 sta prevalendo su quella inglese: lo dicono i sequenziamenti effettuati dall’Istituto Mario Negri. La provincia di Bergamo è in linea con la Lombardia. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 11 luglio 2021) La cosiddettaindiana del virus Sars-Cov2 sta prevalendo su quella inglese: lo dicono i sequenziamenti effettuati dall’Istituto Mario Negri. La provincia di Bergamo è in linea con la Lombardia.

