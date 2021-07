Covid | Coisp | rischio focolaio in hospot migranti Taranto

(Di domenica 11 luglio 2021)- 'Quello che si sta verificando in queste ore nell'Hotspot diè la cronaca di una tragedia annunciata: dei circa 300arrivati per essere sottoposti a quarantena, sono già ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Lo denuncia Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia. 'Nelle ultime ore ... poiché la fuga incontrollata di coloro che, nonostante la positività al, scappano dall'...Di seguito un comunicato diffuso da: 'Quello che si sta verificando in queste ore nell'Hotspot di Taranto è la cronaca di una ... sono già stati riscontrati 33 positivi alche, ovviamente, ...Taranto - «Quello che si sta verificando in queste ore nell’Hotspot di Taranto è la cronaca di una tragedia annunciata: dei circa 300 migranti arrivati per essere sottoposti a quarantena, sono già sta ..."Quello che si sta verificando in queste ore nell'hotspot di Taranto è la cronaca di una tragedia annunciata: dei circa 300 migranti arrivati per essere sottoposti a quarantena, sono già stati riscont ...