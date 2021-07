A Wembley è storia | l’Italia vince l’Europeo ai calci di rigore contro l’Inghilterra padrona di casa

(Di lunedì 12 luglio 2021) Adi Roberto Mancini scende in campo con la sua formazione tipo: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Southgate si copre e comincia la gara con il 3-4-3: Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Sterling; Kane. Bastano due minuti ai padroni dinel primo tempo per sbloccare il risultato, è l’esterno Luke Shaw a battere Gigio Donnarumma dopo il cambio di gioco di Sterling. Male la copertura di Di Lorenzo che perde il terzino britannico. Gli italiani ci mettono quaranta minuti a riprendersi, solo un tiro di Chiesa un ...

Advertising

Coninews : ? IL SOGNO AZZURRO È REALTÀ ? Nella bolgia di Wembley l'Italia batte ai rigori i padroni di casa dell'Inghilterra… - RaiUno : ?? Questa sera a Wembley appuntamento con la storia. Siamo una grande squadra. Dimostriamo di essere i migliori!… - tvdellosport : ?????????????????? CAMPIONI D’EUROPAAAAAAAAAA Il cielo è azzurro sopra #Wembley. L’#Italia supera l’#Inghilterra ai calci d… - marixsunflower : Il cielo è blu sopra a Wembley, anche oggi l'Italia ha fatto la storia, ciao ciao inglesi - TristiPalate : Quattro anni fa toccavamo il punto più basso della nostra storia, mancando con la #Svezia la qualificazione a… -

Ultime Notizie dalla rete : Wembley storia

Italia - Inghilterra, che parterre aper la finale In prima fila, nella tribuna delle ... Dietro siede un altro n.7 delladel calcio, Luis Figo . Tra gli alti dirigenti sportivi presenti ...Il terzino del Manchester United ha colpito col sinistro tutto solo sul secondo palo, portando avanti l'Inghilterra e facendo esplodere. Il suo è il gol più veloce delladelle finali ...Italia campione d'Europa! Gli azzurri hanno superato ai rigori l'Inghilterra a Wembley alzando al cielo la coppa per la seconda volta nella sua storia. Al termine del match il ct Roberto Mancini ha ...L'Italia è campione d'Europa. Per la seconda volta nella propria storia la Nazionale vince e batte a Wembley l'Inghilterra. Un'impresa che si è compiuta ai calci di rigore dopo che gli uomini di South ...