Un fine settimana di sole e caldo (Di sabato 10 luglio 2021) Un weekend di piena estate all’insegna del bel tempo? Risponde Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Stabili correnti occidentali interesseranno l’Europa centro-meridionale. Un’estesa area di bassa pressione, con al suo interno diversi minimi, nel suo lento progredire vero levante, instabilizzerà le regioni europee centro-settentrionale mentre il promontorio altopressorio presente sulle aree mediterranee centro meridionali continuerà a far affluire calde correnti africane. Domenica sera la lieve discesa di uno dei minimi presenti sull’Europa centro settentrionale favorirà l’ingresso di correnti fredde e instabili lungo l’arco alpino, prealpino e pianure ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 luglio 2021) Un weekend di piena estate all’insegna del bel tempo? Risponde Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Stabili correnti occidentali interesseranno l’Europa centro-meridionale. Un’estesa area di bassa pressione, con al suo interno diversi minimi, nel suo lento progredire vero levante, instabilizzerà le regioni europee centro-settentrionale mentre il promontorio altopressorio presente sulle aree mediterranee centro meridionali continuerà a far affluire calde correnti africane. Domenica sera la lieve discesa di uno dei minimi presenti sull’Europa centro settentrionale favorirà l’ingresso di correnti fredde e instabili lungo l’arco alpino, prealpino e pianure ...

Advertising

matteosalvinimi : 'Firmerò oggi il referendum più importante degli ultimi 50 anni'. Grazie ad Annamaria Bernardini de Pace per il sos… - ivanscalfarotto : Io ho firmato! Per scoprire dove si può firmare già questo fine settimana, e i tavoli aggiornati quotidianamente fi… - borghi_claudio : Programmino per i prossimi giorni: Nel fine settimana andare a firmare per i referendum sulla giustizia. Elenco dei… - cettina3151 : RT @Bigon1Annamaria: #10luglio Buon sabato e fine settimana ??????? - PaolettaPaly : @ferrarisergio4 Buongiorno poeta ....????sole splendido sll'Adriatico.... e allora.....pinne fucile ed occhiali????...… -

Ultime Notizie dalla rete : fine settimana DIARIO GIAPPONE/ Il tentativo fallito di boicottare le Olimpiadi mette nei guai Tokyo ...del primo ministro Yoshihide Suga di un nuovo stato di emergenza che durerà fino almeno alla fine ... Inoltre, è stato annullato il percorso della torcia olimpica che questa settimana doveva arrivare ...

SPY FINANZA/ Spread, l'arma di Draghi per tenere a bada Pd, Lega e M5s Con mandato pieno di un Quirinale con il proprio inquilino a fine corsa, quindi sempre meno ...le parole di Andrea Enria nella sua lectio all'Università Federico II di Napoli della scorsa settimana: il ...

Meteo: fine settimana estivo sulla Liguria LaVoceDiGenova.it La bottega arriva in piazza Torna Artefacendo La bellezza delle cose fatte a mano all’interno di una cornice altrettanto suggestiva. Da oggi, per quattro fine settimana consecutivi, Artefacendo, la mostra mercato dedicata da Cna al meglio ...

Cerutti vicino al titolo il campione di Montorfano Potrebbe già prenotare la vittoria del titolo italiano assoluto e della classe 450 di moto rally il campione di Montorfano Jacopo Cerutti questo fine settimana, nel tricolore ...

...del primo ministro Yoshihide Suga di un nuovo stato di emergenza che durerà fino almeno alla... Inoltre, è stato annullato il percorso della torcia olimpica che questadoveva arrivare ...Con mandato pieno di un Quirinale con il proprio inquilino acorsa, quindi sempre meno ...le parole di Andrea Enria nella sua lectio all'Università Federico II di Napoli della scorsa: il ...La bellezza delle cose fatte a mano all’interno di una cornice altrettanto suggestiva. Da oggi, per quattro fine settimana consecutivi, Artefacendo, la mostra mercato dedicata da Cna al meglio ...il campione di Montorfano Potrebbe già prenotare la vittoria del titolo italiano assoluto e della classe 450 di moto rally il campione di Montorfano Jacopo Cerutti questo fine settimana, nel tricolore ...