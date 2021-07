Advertising

Giorno_Mantova : Trafugate 20 anni fa, carabinieri riconsegnano due pregiate statue del XVI secolo - LatinaBiz : Consegna Nella giornata del 3 luglio alle 18:30, due teste in marmo sono state restituite al Sindaco di Fondi (LT)… -

Ultime Notizie dalla rete : Trafugate anni

IL GIORNO

Lo scorso mese di gennaio, a distanza di quasi ventidal furto , i Carabinieri TPC hanno ricevuto la segnalazione dell'Ufficio Esportazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e ...... specializzata nella ricerca nel web di opere d'arte, aveva verificato, presso il sito di ...della tela segnalata dai colleghi della Sezione Elaborazione Dati con quella trafugata 27fa, ...Sono state restituite dalla chiesa di Monzambano: bloccate poco prima di essere spedite all'estero per essere battute all'asta in Germania ...MELILLI – Arrestato in flagranza di reato, dai carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, un catanese di 54 anni, con precedenti per reati ... sorprendendo l’uomo intento a trafugare materiale ...