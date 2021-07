The Witcher 3 arriverà su PS5 e Xbox Series X nel 2021 (Di sabato 10 luglio 2021) Come annunciato da CD Projekt Red nelle scorse ore, The Witcher 3: Wild Hunt arriverà anche su PS5 e Xbox Series X S nella seconda metà del 2021 Sappiamo benissimo tutti quanti che CD Projekt Red è stata piuttosto impegnata nel sistemare e correggere il lancio di Cyberpunk 2077, indubitabilmente disastroso per l’immagine della compagnia. Si è però tenuto, nelle scorse ore, il Witchercon, l’evento per i fan della serie di The Witcher in collaborazione con Netflix, che come ben saprete si è occupata della trasposizione in serie tv del franchise. Sapevamo già che il ... Leggi su tuttotek (Di sabato 10 luglio 2021) Come annunciato da CD Projekt Red nelle scorse ore, The3: Wild Huntanche su PS5 eX S nella seconda metà delSappiamo benissimo tutti quanti che CD Projekt Red è stata piuttosto impegnata nel sistemare e correggere il lancio di Cyberpunk 2077, indubitabilmente disastroso per l’immagine della compagnia. Si è però tenuto, nelle scorse ore, ilcon, l’evento per i fan della serie di Thein collaborazione con Netflix, che come ben saprete si è occupata della trasposizione in serie tv del franchise. Sapevamo già che il ...

