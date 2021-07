Taranto, l'iniziativa 'case a 1 euro' è prorogata al 15 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) Taranto - Va 'a gonfie vele' e per questo è stata prorogata al 15 luglio la scadenza del secondo bando 'case a 1 euro', l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Taranto che, attraverso la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 10 luglio 2021)- Va 'a gonfie vele' e per questo è stataal 15la scadenza del secondo bando 'a 1', l'dell'amministrazione comunale diche, attraverso la ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Taranto, l'iniziativa «case a 1 euro» è prorogata al 15 luglio - BlunoteWeb : #Taranto: Ex #VerdeAmico, #Castronovi ‘Bene iniziativa ministro #Carfagna’ - m5s_taranto : RT @ItalyMFA: Min @luigidimaio a conf. politiche export, sviluppo e tutela #MadeinItaly, iniziativa @Confapi. Comunicazione, formazione e i… - ConilSud : Nuovo Bando: iniziativa congiunta di Fondazione #ConilSud e Comune di Taranto per rendere il bene fruibile alla com… - jodesantis : RT @Radio1Rai: ??#Donne Anche a #Taranto flash mob contro la #violenza con tante barche a vela in mare. A bordo anche alcune ospiti dei Cent… -