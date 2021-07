Pesca tonno, Confcooperative: “Emendamento-Benedetti è morte per flotta salernitana” (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’Emendamento approvato alla Camera dei Deputati – presentato dall’On. Silvia Benedetti – rischia di destabilizzare il già precario equilibrio delle cooperative tonniere della provincia di Salerno. Salvatore Scafuri, presidente Confcooperative Salerno, spiega: “Direttive ICCAT, Regolamenti Comunitari e leggi nazionali hanno già modificato, negli anni, le modalità di esercizio della Pesca del tonno, determinando la riduzione del 70% della flotta navale, prevedendo quote massime di cattura e una sempre maggiore restrizione del periodo di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – L’approvato alla Camera dei Deputati – presentato dall’On. Silvia– rischia di destabilizzare il già precario equilibrio delle cooperative tonniere della provincia di Salerno. Salvatore Scafuri, presidenteSalerno, spiega: “Direttive ICCAT, Regolamenti Comunitari e leggi nazionali hanno già modificato, negli anni, le modalità di esercizio delladel, determinando la riduzione del 70% dellanavale, prevedendo quote massime di cattura e una sempre maggiore restrizione del periodo di ...

