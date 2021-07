Maxi focolaio fra studenti a Malta, bloccati 70 italiani (Di sabato 10 luglio 2021) A Malta si fa la conta dei focolaio e dei giovani contagiati dal Covid. I cluster sono 9, il più preoccupante coinvolge anche 70 italiani bloccati sull’isola. Per lo più si tratta di teenager andati a Malta per partecipare a scuole estive di inglese. Il 90% dei 252 casi attualmente riscontrati riguarda giovani stranieri entrati nel Paese con un test molecolare negativo. Tra loro ci sono anche 21 italiani under18 che sono risultati positivi e sono stati messi in quarantena con altri 50 compagni di viaggio minorenni. L’Ambasciata italiana a La Valletta sta assicurando la necessaria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 luglio 2021) Asi fa la conta deie dei giovani contagiati dal Covid. I cluster sono 9, il più preoccupante coinvolge anche 70sull’isola. Per lo più si tratta di teenager andati aper partecipare a scuole estive di inglese. Il 90% dei 252 casi attualmente riscontrati riguarda giovani stranieri entrati nel Paese con un test molecolare negativo. Tra loro ci sono anche 21under18 che sono risultati positivi e sono stati messi in quarantena con altri 50 compagni di viaggio minorenni. L’Ambasciata italiana a La Valletta sta assicurando la necessaria ...

Advertising

LiveSicilia : Maxi focolaio fra studenti a Malta, ci sono tanti italiani - infoitinterno : Delta, maxi focolaio nel viaggio-studio a Malta. Elisa,17 anni: «Noi ostaggi in hotel» - infoitinterno : Maxi-focolaio tra giovani dopo una festa studentesca in Puglia - ArturoMarghera : @gianlucaguidi Bastano e avanzano piazze e maxi schermo. B. J. ha ritirato fuori la storia che, bisogna rassegnarci… - infoitinterno : Maxi-focolaio tra giovani dopo una festa studentesca in Puglia -