Liam Gallagher: su Twitter incita alla vittoria dell'Inghilterra

L'ex membro degli Oasis Liam Gallagher ha incitato, su Twitter, l'Inghilterra per la vittoria dell'Europeo. Liam Gallagher ha voluto far sentire la sua vicinanza all'Inghilterra, prima della finale di Euro 2020 contro l'Italia. Nel suo tweet, si legge semplicemente: «It's coming home». Il motto ormai celebre e storico dei supporter inglesi.

It's coming home — Liam Gallagher (@LiamGallagher) July 10, 2021

Ultime Notizie dalla rete : Liam Gallagher Italia - Inghilterra, anche Liam Gallagher si espone: 'It's coming home' Anche Liam Gallagher si espone e si lascia andare allo slogan dell' 'It's coming home' che impera in Inghilterra a poche ore dalla finale di Euro 2020 contro l' Italia . L'ex membro degli Oasis ha dunque ...

√ 'It's coming home': l'origine del tormentone dell'Inghilterra per Euro 2020 stato Liam Gallagher uno dei primi ad utilizzarlo come tormentone, sin dalla prima partita giocata dall'Inghilterra a Euro 2020. "It's coming home" è diventato presto un vero e proprio motto che ha ...

