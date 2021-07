La Gkn chiude stabilimento e licenzia 422 dipendenti via mail Sindacati | intervenga Draghi

(Di sabato 10 luglio 2021) L'azienda fiorentina, di proprietà di una multinazionale britannica, produceva componenti per auto. Per iti niente cassaintegrazione o contratti di solidarietà. Il ministro del Lavoro Orlando:...

L'azienda fiorentina, di proprietà di una multinazionale britannica, produceva componenti per auto. Per i licenziati niente cassaintegrazione o contratti di solidarietà. Il ministro del Lavoro Orlando:..."Nel 2025 la produzione di veicoli leggeri in Italia non supererà 1 milione, inferiore del 6% al2016 - spiega- . Le previsioni di fatturato dello stabilimento di Campi Bisenzio per si attestano ...“Fino alle sei della mattina erano al lavoro, già perché il lavoro non manca alla Gkn, e alle 10, con una mail, sono stati mandati a casa, ...Ci sono i lavoratori e le lavoratrici che hanno ricevuto appena ieri la notizia: chiusura dello stabilimento di Campi Bisenzio, con conseguente licenziamento di tutti i dipendenti. Ci sono le loro fam ...