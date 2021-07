Kane | “Bonucci e Chiellini due grandi difensori | sono preoccupato”

(Di sabato 10 luglio 2021) Harry, attaccante e capitano dell’Inghilterra, nel corso di un’intervista alla Uefa in vista della finale di domani contro l’Italia, si è soffermato anche su. “. Leggono il gioco e hanno un ottimo senso della posizione, naturalmente. Ma sarà una grande battaglia, è questo il motivo per cui si gioca a calcio. Metteranno tutti loro stessi per vincere, per noi sarà uguale. Speriamo vinca il migliore, io non vedo l’ora di giocare. Se vuoi essere il miglior attaccante, devi scontrarti con i ...

.... 'I loro attaccanti sono fortissimi, servirà una grande attenzione in difesa ma di tutta la squadra. Dovremo essere molto molto attenti alla loro velocità e fisicità', ha aggiunto. 'non ...Harryha parlato ai microfoni di Sky Sport della finale di domani contro l'Italia: le parole dell'attaccante inglese Harry, attaccante e capitano dell'Inghilterra, ha parlato così in vista della finale di domani. FINALE - "Ovviamente vincere il Mondiale è stato un risultato fantastico, come squadra come nazione, i ...“Chiellini e Bonucci? Prima di tutto sono grandissimi difensori. Leggono la partita davvero bene e sanno dove posizionarsi, sono molto bravi in questo. E naturalmente sono due guerrieri, mi aspetto un ...I ragazzi della Regina giocheranno in casa, ma Kane non vuole assolutamente credere di essere favorito solo per questo. E promette battaglia, soprattutto ai suoi dirimpettai azzurri. “Chiellini e ...