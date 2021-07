Italiano linciato in Honduras, in carcere i primi sospettati dell’omicidio. Mandati di arresto per altre 4 persone (Di sabato 10 luglio 2021) Aveva 66 anni Giorgio Scanu, l’Italiano che giovedì scorso, in Honduras, è stato linciato e ucciso da una folla inferocita di 600 persone. Fino all’ultimo ha provato a sottrarsi a quella violenza brutale, sotto gli occhi dei poliziotti terrorizzati (che, di fatto, non hanno provato a salvarlo né a fermare il linciaggio). Scanu è stato ucciso a colpi di bastoni, machete e pietre, tutto ripreso dalle telecamere dei cellulari. Una fine atroce. Dalle prime indagini, sembrerebbe che Giorgio Scanu non si fosse integrato bene con la comunità locale, nonostante una relazione con una donna del luogo dalla quale sono nati anche due ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) Aveva 66 anni Giorgio Scanu, l’che giovedì scorso, in, è statoe ucciso da una folla inferocita di 600. Fino all’ultimo ha provato a sottrarsi a quella violenza brutale, sotto gli occhi dei poliziotti terrorizzati (che, di fatto, non hanno provato a salvarlo né a fermare il linciaggio). Scanu è stato ucciso a colpi di bastoni, machete e pietre, tutto ripreso dalle telecamere dei cellulari. Una fine atroce. Dalle prime indagini, sembrerebbe che Giorgio Scanu non si fosse integrato bene con la comunità locale, nonostante una relazione con una donna del luogo dalla quale sono nati anche due ...

