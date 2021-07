Italia-Inghilterra, il ct Roberto Mancini diventa l’eroe William Wallace su un tabloid scozzese: “Salvaci, sei la nostra ultima speranza” (Di sabato 10 luglio 2021) Un Roberto Mancini in versione William Wallace, la faccia dipinta come l’eroe nazionale scozzese in Braveheart, il film di Mel Gibson che racconta la sua rivolta contro l’oppressione del re inglese Edoardo I. E lo stemma della nazionale cucito sull’armatura. È il fotomontaggio realizzato dal tabloid The National (il primo quotidiano indipendentista della Scozia, fondato nel 2014) per celebrare il ct dell’Italia alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, in programma domenica sera al Wembley stadium di Londra. “Save us, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Unin versione, la faccia dipinta comenazionalein Braveheart, il film di Mel Gibson che racconta la sua rivolta contro l’oppressione del re inglese Edoardo I. E lo stemma della nazionale cucito sull’armatura. È il fotomontaggio realizzato dalThe National (il primo quotidiano indipendentista della Scozia, fondato nel 2014) per celebrare il ct dell’alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’, in programma domenica sera al Wembley stadium di Londra. “Save us, ...

