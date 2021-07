In montagna con la troupe televisiva, scivola e precipita per oltre 150 metri. Soccorso alpino e 118 sul posto (Di sabato 10 luglio 2021) È precipitato per circa 150 metri nella zona tra la diga di Valmorta e la diga del Barbellino a Valbondione il documentarista di National Geographic rimasto gravemente ferito e ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Josh Forwood, 35 anni, documentarista inglese del National Geographic originario di Bristol stava lavorando insieme a una troupe del canale televisivo e dell’omonima rivista. Specializzato nell’uso di droni, il 35enne stava realizzando un servizio sugli stambecchi che vivono nella zona della diga del Barbellino. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 17 di venerdì 9 luglio. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 luglio 2021) Èto per circa 150nella zona tra la diga di Valmorta e la diga del Barbellino a Valbondione il documentarista di National Geographic rimasto gravemente ferito e ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Josh Forwood, 35 anni, documentarista inglese del National Geographic originario di Bristol stava lavorando insieme a unadel canale televisivo e dell’omonima rivista. Specializzato nell’uso di droni, il 35enne stava realizzando un servizio sugli stambecchi che vivono nella zona della diga del Barbellino. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 17 di venerdì 9 luglio. ...

