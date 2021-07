Europei | Boban | “Donnarumma è il fuoriclasse dell’Italia”

Advertising

OA_Sport : Europei 2021, Zvonimir #Boban: “La UEFA favorirebbe l’Inghilterra? Ridicolo! La Finale sarà pulita” #EuroFinal… - SIMVIVI : l’Inghilterra è già stata favorita, un girone facile e un rigore quando ci voleva. Poi perché la finale si deve gi… - Mutamentis : - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Boban: 'Italia-Inghilterra, che finale. Ma sarà pulita, ridicolo pensare a favori Uefa' - sportli26181512 : Boban: 'Italia-Inghilterra, che finale. Ma sarà pulita, ridicolo pensare a favori Uefa': Boban: 'Italia-Inghilterra… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Boban

E' tutto pronto a Wembley per la finalissima deglidi calcio 2021 tra Italia e Inghilterra. Negli ultimi giorni non si parla d'altro e, tra ... ma c'è chi assicura che non sia così, come: '..."Sarà una finale bellissima, Italia contro Inghilterra, due grandi del calcio". Zvoneha rischiato di giocare una finale mondiale nel '98 con la Croazia, adesso è il responsabile del calcio Uefa: gol e assist sono decisioni 'politiche'. Non perderti le nostre Newsletter "Che ...“La UEFA favorirebbe l’Inghilterra? Ridicolo”. Come sempre Zvonimir Boban non usa mezzi termini o giri di parole per spiegare il suo pensiero. L’ex calciatore e dirigente del Milan (e della FIFA) dice ...Durante un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore e attuale dirigente della UEFA, Zvonimir Boban, è intervenuto così sulla Superlega: "C’è una battaglia legale. E la vinceremo.