Euro 2020, Inghilterra multata dopo semifinale: fischi all'inno danese e laser contro Schmeichel

Costano cari all'Inghilterra i comportamenti dei propri tifosi nella semifinale di Euro 2020. La Federcalcio inglese è stata infatti multata di 30mila Euro dopo il match con la Danimarca. Nel mirino dell'Uefa sono finiti i fischi all'inno danese, l'accensione di fuochi d'artificio e una penna laser puntata al volto del portiere avversario Kasper Schmeichel. Quest'ultimo episodio si è verificato in occasione del rigore decisivo calciato da Harry Kane ai tempi supplementari. SportFace.

