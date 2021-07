Covid, i dati: 1.400 contagi con 208.419 test, tasso di positività rimane stabile allo 0,67%. Altre 12 vittime, scendono ancora i ricoverati (Di sabato 10 luglio 2021) rimane stabile il numero dei contagi giornalieri da coronavirus, passando dai 1.390 di ieri ai 1.400 di oggi. I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 208.419, leggermente in crescita rispetto al dato di ieri (196.922). Sostanzialmente stabile il tasso di positività, che passa dallo 0,7% di ieri allo 0,67% di oggi. Gli attuali positivi scendono a 41.015, in calo di 381 nelle ultime 24 ore. In calo anche il numero delle vittime: 12 quelle di oggi, rispetto alle 25 di ieri. Scende (di 7 unità) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021)il numero deigiornalieri da coronavirus, passando dai 1.390 di ieri ai 1.400 di oggi. I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 208.419, leggermente in crescita rispetto al dato di ieri (196.922). Sostanzialmenteildi, che passa d0,7% di ieri0,67% di oggi. Gli attuali positivia 41.015, in calo di 381 nelle ultime 24 ore. In calo anche il numero delle: 12 quelle di oggi, rispetto alle 25 di ieri. Scende (di 7 unità) ...

