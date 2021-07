Coronavirus, 12 morti e 6 ingressi in terapia intensiva in 24 ore. Il tasso di positività è dello 0,7% (Di sabato 10 luglio 2021) Il bollettino del 10 luglio Sono 12 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 127.768. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +1.400 positivi. A oggi, il bilancio dei casi totali dall’inizio del monitoraggio è di 4.269.885. Gli attualmente positivi sono 41.015. La situazione negli ospedali Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 4.101.102, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.147. Sono 161 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 6 hanno fatto il ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) Il bollettino del 10 luglio Sono 12 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 127.768. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +1.400 positivi. A oggi, il bilancio dei casi totali dall’inizio del monitoraggio è di 4.269.885. Gli attualmente positivi sono 41.015. La situazione negli ospedali Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 4.101.102, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.147. Sono 161 i pazienti ricoverati nei reparti di; di questi, 6 hanno fatto il ...

Advertising

RaiNews : Coronavirus, 1.400 nuovi casi e 12 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 10 luglio: 1763 nuovi casi e 12 morti - petergomezblog : Coronavirus, i dati – Tornano a crescere (di poco) i contagi: +33% rispetto ai primi due giorni della settimana sco… - VivereTrapani : Coronavirus, il bollettino del 10 luglio: 2 morti e 192 nuovi casi in Sicilia - V_Caltanissetta : Coronavirus, il bollettino del 10 luglio: 2 morti e 192 nuovi casi in Sicilia -