Concorso ordinario STEM, chi supera le prove di A27 Matematica e Fisica è abilitato "a cascata" anche per altre classi di concorso. Quali sono

I partecipanti al concorso ordinario per le discipline scientifiche STEM hanno ormai svolto la prova scritta e coloro i quali sono riusciti a superarla (almeno con il punteggio minimo previsto - 70/100) attendono adesso l'email di convocazione, da parte del competente USR, per sostenere la prova orale (o pratica). Chi supera le prove, anche se non dovesse rientrare tra i vincitori, conseguirà l'abilitazione. Vi saranno quelle cosiddette a cascata?

