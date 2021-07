"Come on Eriksen": ultras dell'Inter ad Appiano per sostenere la squadra e il danese (Di sabato 10 luglio 2021) Gli ultras dell'Inter hanno voluto mostrare il proprio sostegno a squadra e nuovo staff tecnico all'avvio della nuova stagione. Questa mattina la parte calda del tifo nerazzurro si è presentata fuori ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 luglio 2021) Glihanno voluto mostrare il proprio sostegno ae nuovo staff tecnico all'avvioa nuova stagione. Questa mattina la parte calda del tifo nerazzurro si è presentata fuori ...

Advertising

FcInterNewsit : “Come on Eriksen” il coro della Nord tra gli applausi commossi della squadra - PBPcalcio : ONORE alla #DEN Nazionale rocciosa, con buon talento, che ha lottato fino all'ultimo, che ha superato uno shock i… - Bianca34874951 : RT @FcInterNewsit: “Come on Eriksen” il coro della Nord tra gli applausi commossi della squadra - CelcanNell : RT @fcin1908it: VIDEO / La Nord canta per Eriksen: “Come on”! I giocatori dell’Inter applaudono - hallosinyo : RT @FcInterNewsit: “Come on Eriksen” il coro della Nord tra gli applausi commossi della squadra -