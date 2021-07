Chi commenta Italia-Inghilterra? La situazione (Di sabato 10 luglio 2021) Chi commenta Italia-Inghilterra? Un interrogativo inatteso contraddistingue la vigilia della finale dei campionati europei. Il telecronista Rai Alberto Rimedio, designato per le gare della Nazionale a Euro 2020, è risultato positivo al Covid. Questo ha aperto un fronte inatteso: la necessità di sostituirlo. E attorno a questa vicenda sono stati in tanti ad avanzare ipotesi anche suggestive sul piano storico. Nell'ambito della truppa Rai che segue la Nazionale di Roberto Mancini ci sarebbero, inoltre, altre due positività. Nessun contatto comunque tra i tre e i calciatori azzurri, sebbene la Federcalcio abbia adottato ogni precauzione ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 10 luglio 2021) Chi? Un interrogativo inatteso contraddistingue la vigilia della finale dei campionati europei. Il telecronista Rai Alberto Rimedio, designato per le gare della Nazionale a Euro 2020, è risultato positivo al Covid. Questo ha aperto un fronte inatteso: la necessità di sostituirlo. E attorno a questa vicenda sono stati in tanti ad avanzare ipotesi anche suggestive sul piano storico. Nell'ambito della truppa Rai che segue la Nazionale di Roberto Mancini ci sarebbero, inoltre, altre due positività. Nessun contatto comunque tra i tre e i calciatori azzurri, sebbene la Federcalcio abbia adottato ogni precauzione ...

