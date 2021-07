Bloody Hell - recensione (Di sabato 10 luglio 2021) Rex, reduce di guerra impulsivo e irruento, ha fatto uno sbaglio. Un giorno era in una banca, dove lavorava una ragazza che gli piaceva, sono arrivati dei rapinatori e lui ha reagito, scatenando una sparatoria in cui sono sì morti i cattivi ma anche un innocente (la versione definitiva dell'accaduto la vedremo solo a tre quarti di film in un divertente rewind). Per questo, per dare una lezione a tutti gli aspiranti giustizieri, si è fatto otto anni di galera. Quando esce, perseguitata equamente da fan e haters, fa il secondo sbaglio. Decide di andarsene in Finlandia, dove pensa di stare tranquillo, sconosciuto ai più, vista la distanza del luogo e la scarsa popolazione. Ma lo spettatore ... Leggi su eurogamer (Di sabato 10 luglio 2021) Rex, reduce di guerra impulsivo e irruento, ha fatto uno sbaglio. Un giorno era in una banca, dove lavorava una ragazza che gli piaceva, sono arrivati dei rapinatori e lui ha reagito, scatenando una sparatoria in cui sono sì morti i cattivi ma anche un innocente (la versione definitiva dell'accaduto la vedremo solo a tre quarti di film in un divertente rewind). Per questo, per dare una lezione a tutti gli aspiranti giustizieri, si è fatto otto anni di galera. Quando esce, perseguitata equamente da fan e haters, fa il secondo sbaglio. Decide di andarsene in Finlandia, dove pensa di stare tranquillo, sconosciuto ai più, vista la distanza del luogo e la scarsa popolazione. Ma lo spettatore ...

