Berrettini e quei 25 chilometri colorati d'azzurro intenso (Di sabato 10 luglio 2021) In una settimana abbiamo conquistato Londra. Matteo Berrettini ha risposto presente al richiamo lanciatogli dalla splendida Nazionale di Roberto Mancini. Volevamo una seconda finalissima e il nostro ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 luglio 2021) In una settimana abbiamo conquistato Londra. Matteoha risposto presente al richiamo lanciatogli dalla splendida Nazionale di Roberto Mancini. Volevamo una seconda finalissima e il nostro ...

Advertising

nmagstars : Berrettini, Mancini e quei 25 chilometri d'azzurro intenso - doctor_mic82 : @Djnc78 Mamma mia che ricordi Edberg vs Becker... e che liti in famiglia x quei 2: mamma e papà che tifavano Becker… - Yon_Yonson71 : Già, da quasi 30 anni, ci hanno tolto il gusto di gridare Forza Italia, ma quei due non ci impediranno di gridare f… - vale_muscolino : @esterviola «La partita comincia alle nove, Mattarella parte per Wembley, quei maledetti giocano in casa, è risaput… - MarcoConsonni : Sono stato a #Wimbledon , si respira la storia del #tennis , quei campi magici, il centrale è un monumento di ques… -