Arte: statue rubate, 20 anni dopo restituite a chiesa in provincia Mantova (Di sabato 10 luglio 2021) Milano, 10 lug. (Adnkronos) – Una pregiata coppia di angeli in legno dorato e policromo del XVI secolo, di scuola toscana, è stata restituita stamane al parroco della chiesa di Monzambano (Mantova), don Riccardo Crivelli, dal comandante del Nucleo carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale di Perugia, tenente colonnello Guido Barbieri. L’indagine coordinata dalla procura di Terni ha permesso – attraverso l’emissione di un provvedimento di sequestro – di bloccare le sculture presso un deposito di spedizioni di Marghera (Venezia) poco prima che venissero trasferite all’estero per essere vendute attraverso una casa d’aste tedesca. L'articolo proviene ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) Milano, 10 lug. (Adnkronos) – Una pregiata coppia di angeli in legno dorato e policromo del XVI secolo, di scuola toscana, è stata restituita stamane al parroco delladi Monzambano (), don Riccardo Crivelli, dal comandante del Nucleo carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale di Perugia, tenente colonnello Guido Barbieri. L’indagine coordinata dalla procura di Terni ha permesso – attraverso l’emissione di un provvedimento di sequestro – di bloccare le sculture presso un deposito di spedizioni di Marghera (Venezia) poco prima che venissero trasferite all’estero per essere vendute attraverso una casa d’aste tedesca. L'articolo proviene ...

Advertising

TV7Benevento : Arte: statue rubate, 20 anni dopo restituite a chiesa in provincia Mantova (2)... - TV7Benevento : Arte: statue rubate, 20 anni dopo restituite a chiesa in provincia Mantova... - DickJhonGrayson : @revyourharleyup Cioè vai a mettere la cellulite alle statue di Michelangelo? No. La fotografia è arte. L'important… - ElizondoArcelia : All'origine del Museo - PremioComisso : Le statue nude. di Giovanni Comisso. -